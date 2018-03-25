Су Чжи встречается с Ли Дон Уком?

9 марта King Kong Entertainment, продюсерское агенство корейского актера Ли Дон Ука, а также продюсерская компания JYP Entertainment, подопечной которой является известная певица и актриса Су Чжи, официально заявили: «Между Ли Дон Уком и Су Чжи имеются чувства, пока они узнают друг друга получше». Тридцатисемилетний Ли Дон Ук старше Су Чжи на тринадцать лет, однако это не мешает быстрому развитию событий. Напомним, актеры познакомились на мероприятии, организованном общим знакомым, где сразу прониклись взаимной симпатией и начали более близкое общение. Они не является официальной парой, однако это вопрос времени. Ли Дон Ук дебютировал в кино в 1999 году, снявшись в сериале «Лучший театр» (베스트극장), после исполнил роли в сериале «Школа-2» (학교2), «Люблю тебя» (러빙유), «Моя девочка» (마이걸) и др. Су Чжи дебютировала в качестве певицы в составе женской группы Miss A, как актриса дебютировала в сериале телеканала KBS2 «Мечтай о высоком» (드림하이), завоевала популярность после роли в фильме «Введение в архитектуру» (건축학개론), ролью в сериале «Пока ты спала» (당신이 잠든 사이에) еще раз подтвердила свой актерский талант.