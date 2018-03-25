Пак Син Хе и Со Чжи Соп в лесу

17 марта по данным официальных источников, новая развлекательная программа под названием «Маленький домик в лесу» телеканала tvN начнет транслироваться с 6 апреля 2018 года вместо завершенной «Ресторан Юна-2». «Маленький домик в деревне» - это передача о том, как современные молодые люди, бросив полную забот и тревог городскую жизнь, отправляются жить в лес, где каждый день выполняют одно небольшое задание. Зрителям будет весьма интересно наблюдать за изолированными в лесу участниками, в первую очередь потому, что в программе уже точно будут участвовать известные актеры Пак Син Хе и Со Чжи Соп. «Что будет, если современный человек оставит позади шумную городскую жизнь и какое-то время поживет в окружении природы в своем ритме? При написании сценария мы отталкивались от этого вопроса», - сказал продюсер Ян Чжон У. Первый выпуск «Маленького домика в лесу» будет транслироваться 6 апреля в 21:50 часов по местному времени.