На концерт группы NU’EST W было 16 тысяч человек

Мужская группа NU’EST W собрала более 16 тысяч зрителей на трех сольных концертах NU’EST W CONCERT IN SEOUL, состоявшихся на стадионе SK Handball в олимпийском парке в Сеуле. Концерты проходили каждый день с 16 по 18 марта включительно, а билеты на концерты были распроданы сразу же в день старта продаж. Участники долго думали над программой выступлений и в итоге открыли концерт заглавной композицией мини-альбома WHERE YOU AT. JR исполнил свою сольную WITH, а другой участник Рэн «Рай» (Paradise). Далее поклонники насладились энергичным и мощным исполнением песен «Рыцарь леди» (여왕의 기사), «Любовная краска» (LOVE PAINT), «Смотри» (LOOK), и немного милым и шутливым исполнением «На самом деле» (사실말야), «Красивая» (예뻐) и др. «Вы для нас подарок. И поэтому мы исполним для вас последнюю песню на сегодня под названием «Спасибо» (Thank You/땡큐), в ней вы услышите строчки о том, как же мы вам благодарны», - сказал со сцены лидер группы JR.