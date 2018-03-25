Группа EXID записала новый сингл

20 марта стало известно, что 2 апреля 2018 года женская группа EXID представит новый сингл «Делай завтра» (내일해), написанный композитором «Синсадонг Тигром» (Shinsadong Tiger) и LE. «Синсадонг Тигр» придал песьме немного попсового звучания, зато LE добавил нотки, присущие только стилю EXID. Сингл написан в стиле нью-джек-свинг 1990-ых годов, и поэтому остается загадкой, в каком же на этот раз образе предстанут прекрасные исполнительницы из EXID. Возвращение группы состоится без участия Соль Чжи, которая после декомпрессии орбиты находится под наблюдением врачей и постепенно восстанавливается.