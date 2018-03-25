Ли Сон Хи и Чо Ён Пхиль выступят в Пхеньяне

54-летняя корейская певица Ли Сон Хи и 68-летний певец Чо Ён Пхиль выступят на объединенным концерте северокорейских и южнокорейских артистов, передает 19 марта новостное агенство Star News. Концерт состоится в начале апреля 2018 года в аккурат перед официальной встречей глав КНДР и Республики Корея. Одни из самых признанных и любимых исполнителей Юга будут выступать для северокорейской публикой не в первый раз. Напомним, в 2003 году Ли Сон Хи исполнила свои хиты «Прекрасные ландшафты» (아름다운 강산), «Джею» (J에게) и еще несколько песен на музыкальном фестивале объединения, организованном SBS. А у Чо Ён Пхиля в 2005 году был даже сольный концерт. Детали предстоящего музыкального события были обговорены 20 марта за общим столом переговоров в Пханмунчжоме.