По KBS 2TV показали фильм «Мэр»

По даннам телевещательной сетки телеканала KBS 2 от 27 марта, запланированная на 20:55 по местному времени развлекательная передача «Один против ста» (1대100) и сериал по понедельникам и вторникам не будут показаны в эфирное время. Вместо этого по телеканалу покажут остросюжетный фильм о корейских политиках «Мэр» (특별시민) с известными актерами Чхве Мин Сиком, Квак То Воном и молодой, но уже успешной и востребованной актрисой Сим Ын Гён. Со 2 апреля по KBS 2 начнет транслироваться новый сериал «Мы встретили чудо» (우리가 만난 기적) с Ким Мён Мином, Ким Хён Чжу, Ра Ми Ран и Ко Чхан Соком в главных ролях.