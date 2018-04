Опубликованы тизерные снимки TWICE

Участницы популярной женской группы TWICE На Ён, Чон Ён, Момо и Сана представили индивидуальные тизерные снимки пятого мини-альбома «Что такое любовь?» (What Is Love?), релиз которого состоится 9 апреля 2018 года. На фото одетые в простые джинсы и светлые футболки девушки позируют на фоне с вопросительными знаками в стиле поп-арт. Общая картина отлично сочетается с названием нового альбома, а сами участницы держат в руках различные десерты и просто очень мило выглядят. В этом году у группы очень плотный график и много гастрольных туров. В течение трех дней с 18 по 20 мая артистки проведут концерт и откроют тур TWICELAND ZONE 2: Fantasy Park в Сеуле. Далее 26 и 27 мая они проведут концерт в японском городе Сайтама, а 2 и 3 июня в Осаке. После гастролей по Японии TWICE отправится в Сингапур, Куала-Лумпур и Бангкок.