Кто пожертвовал такую огромную сумму?

В Корее существует организация из двух тысяч человек под названием «Почетная ассоциация» от общества Community Chest of Korea (사회복지공돈모금회), в которую входят лица, пожертвовавшие более 100 миллионов вон. Многие звезды входят в эту организацию и помогают крупными суммами, однако выделим пять ярких представительниц – Хён Ён, Мун Гын Ён, Син Мин А, Юн А и Су Чжи. Актриса Хён Ён стала членом «Почетной ассоциации» в 2003 году и с тех пор не только финансово помогает нуждающимся, но и участвует в волонтерской деятельности. Актриса Мун Гын Ён стала 178-ым членом ассоциации и с 2003 года перечислила 850 миллионов вон. Модель и актриса Син Мин А за последние семь лет перечислила 1 миллиард вон! Сюда входят 290 миллионов вон на помощь северным корейцам. Участница известной женской группы SNSD, а также актриса Юн А первой из всех артистов k-pop вступила в ассоциацию. Поначалу Юн А не хотела афишировать свою деятельность, однако позже изменила решение, аргументировав, что еще больше людей захочет участвовать вместе с ней. Популярная певица и актриса Су Чжи стала второй артисткой после Юн А, вступившей в организацию. Су Чжи активно участвует в благотворительности, в последний раз она перечислила крупную сумму на школьную форму для учащихся средних классов.