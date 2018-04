Группе SHINHWA исполнилось 20 лет

Мужская группа SHINHWA отпраздновала двадцатую годовщину. Это событие увенчалось вечеринкой для фанатов под названием ALL YOUR DREAMS, состоявшейся 24 и 25 марта на стадионе ручного мяча SK в сеульском олимпийском парке. SHINHWA начали с заглавной композиции T.O.P второго альбома, а после продолжили разогревать публику Brand New из седьмого студийного альбома и хитом «Пагубная привычка» (중독) из шестого. «Добро пожаловать на единственную в своем роде вечеринку в честь двадцатилетия нашей группы. Спасибо за то, что и вчера и сегодня у нас полный стадион», - начал один из участников группы по имени Эрик. «Отрывайтесь по полной программе как на самом крутом фестивале!» - добавил Ли Мин У. В течение двух дней SHINHWA не только исполняли свои хиты, но и также активно общались с поклонниками и демонстрировали музыкальное видео. 26 марта группа сделала подарок своим фанатам в виде нового сингла All Your Dreams 2018.