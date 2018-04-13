Чхве Чжи У неожиданно отправилась под венец

29 марта актриса Чхве Чжи У внезапно для всех отправилась под венец. Свадьба состоялась в 18:00 вечера в Сеуле. Известно также, что со своим любимым известная корейская актриса встречалась около года. После окончания церемонии ее продюсерская компания YG Entertainment опубликовала снимки, на которых запечатлена одетая в свадебное платье Чхве Чжи У. «Все прошло успешно благодаря прибывшим на церемонию родным и близким», - гласила подпись к фотографии. В тот день Чхве Чжи У блистала в шикарном белоснежном платье с кружевами, держа в руках очаровательный букет из живых цветов. «Сегодня у нас была скромная свадьба в кругу самых близких. Вы уж извините за то, что я не могла сообщить об этой новости раньше. Я никогда не забываю о вас, дорогие мои, кто поддерживает меня и вдохновляет. Поэтому и впредь буду много работать в кино и развиваться в качестве артистки. С моим любимым мы создадим любящую и настоящую семью. Мы будем уважать и ценить друг друга», - написала Чхве Чжи У в письме к своим поклонникам.