Соль Чжи восстанавливается после операции

2 апреля на сцене концертного зала Mesa Hall, расположенного в столичном районе Мёндон, состоялся шоукейс женской группы EXID. В тот день участницы коллектива Ха Ни, LE, Чон Хва и Хе Рин рассказали о том, как себя чувствует их пятая участница Соль Чжи. «В январе Соль Чжи сделали операцию, все прошло успешно, и она сейчас постепенно набирается сил. Она обязательно будет записывать с нами новый альбом, но сможет вернуться только после полного восстановления», - сказали EXID. Напомним, в декабре 2016 года у Соль Чжи диагностировали гипертиреоз, после чего ей пришлось приостановить выступления. С марта 2017 года EXID гастролирует в составе из четырех участниц.