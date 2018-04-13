Южнокорейские музыканты в Пхеньяне

Южнокорейская творческая труппа выступила в Пхеньяне перед аудиторией в 1500 человек, включая верховного лидера КНДР Ким Чон Ына и его супругу Ли Соль Чжу. По информации News1, в тот день в 18:30 по местному времени состоялся концерт под названием «Выступление южнокорейской творческой труппы для вклада в мирное сотрудничество между Севером и Югом «Наступает весна»». Ведущей концерта стала певица, актриса, а также участница известной группы Girls’ Generation Со Хён. Ей выпала честь исполнить композицию почившей певицы Ким Гван Сук «Синяя ива» (푸른 버드나무/Blue Willow). На двухчасовом концерте помимо Со Хён выступили Чо Ён Пхиль, Ли Сон Хи, Чхве Чжин Хи, Бэнд Юн До Хёна, Пэк Чи Ён, женская группа Red Velvet, Чон Ин, Али, Кан Сан Э, Ким Гван Мин. Трансляция первого за последние 11 лет концерта южнокорейских музыкантов на Севере состоится 5 апреля в 19:55 на телеканале MBC.