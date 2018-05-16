Ли Чжан Хи поет на острове Уллындо

Семидесятилетний певец Ли Чжан Хи исполняет свои песни на почти райском острове Уллындо. 17 апреля в одном из сеульских конференц-залов певец поделился впечатлениями с журналистами по поводу предстоящих выступлений в Центре искусств острова Уллындо. «В 2004 году я оставил музыкальную карьеру и решил заниматься огородом на острове Уллындо. Тогда была весна, я сажал семена и следил за их ростом. А потом начинал прополку. Вообще земледелие и садоводство – это в основном прополка, вот так я и жил, удалял сорняки с моего поля. В один день у меня сильно разболелась спина, я без сил упал в кресло и посмотрел наверх, а там такое прекрасное небо! Тогда я сказал себе: «Ах, я в своем месте. Я иду на свое место». Сейчас мне перевалило за 70 лет, а я созвал пресс-конференцию, точно не знаю, мое ли это место здесь. Однако я постараюсь оправдать ваши ожидания», - сказал в тот день Ли Чжан Хи. Пик его карьеры пришелся на 70-ые и 80-ые года прошлого столетия, тогда он вел радио-передачу для соотечественников в Соединенных Штатах Америки. После оставил музыку и отправился жить на остров Уллындо провинции Кёнсан-Пукто.