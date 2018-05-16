Ки Тхэ Ён и Ю Чжин ждут пополнения

Звездная чета Ки Тхэ Ён – Ю Чжин вновь станут родителями. 17 апреля продюсерское агенство Ю Чжин C9 Entertainment заявило, что актриса находится на четвертом месяце беременности, а роды пройдут осенью. «Ю Чжин будет продолжать сниматься во втором сезоне телепередачи «Женщина плюс» (여자플러스 시즌2), как это было запланировано, однако после уйдет в декрет», - сказали в ее агенстве. Напомним, пара Ки Тхэ Ён – Ю Чжин сыграли свадьбу в 2011 году, а в 2015 году стали родителями очаровательной девочки Ро Хи. Актриса пользуется большой популярностью в качестве бьюти-ведущей на различных шоу, посвященных красоте и уходу. Первая трансляция передачи с ее участием «Женщина плюс. Сезон второй» состоится уже 26 апреля.