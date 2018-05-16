Группа VIXX снова в строю

17 апреля мужская группа VIXX выпустила свой третий регулярный альбом под названием EAU DE VIXX с заглавной композицией «Искушение ароматом» (향기의 유혹), полноценный альбом впервые за два года и шесть месяцев. Свой последний четвертый мини-альбом «До Вон Гён» (도원경 / 桃源境) VIXX выпустили еще в прошлом году, после чего взяли перерыв на целый год. За это время участники группы не сидели без дела: Эн снимался в сериалах и выступал в мюзиклах, при этом успевая участвовать в развлекательных передачах, Хёк оттачивал актерское мастерство в веб-сериале и на большом экране под творческим псевдонимом Хан Сан Хёк, Хон Бин До также снимался в сериалах, Кен и Лео активно выступали на театральных подмостках в различных мюзиклах, а Лаби за этот год выпустил альбом в качестве репера и продюсера.