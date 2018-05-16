Пак Хэ Чжин украсил обложку журнала Cosmopolitan

Актер Пак Хэ Чжин украсил майскую обложку для журнала Cosmopolitan, еще раз продемонстрировав свою мужскую привлекательность. На данный момент актер собирает лавры после успеха фильма «Сыр в мышеловке» (치즈인더트랩), а также работает на съемочной площадке сериала «Сачжа» (사자), но не забывает о благотворительности. Недавно актер пожертвовал 20 тыс. саженцев деревьев Китаю. «Когда я смотрю на растущих племянников, мне очень хочется, чтобы дети не дышали загрязненным воздухом. В благотворительности я в первую очередь думаю о детишках и стариках, ну и о малоимущих», - сказал Пак Хэ Чжин. На данный момент актер снимается в новом мистическом сериале «Сачжа», в котором играет потерявшего мать главного героя. В сериале также задействованы такие актеры как На На, Квак Си Ян, Пак Кын Хён и др.