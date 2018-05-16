Фильм Ли Чхан Дона на Каннском кинофестивале

Картина «Горение» (버닝) режиссера Ли Чхан Дона попала в конкурсную программу 71-ого Каннского международного кинофестиваля, который пройдет с 8 по 19 мая 2018 года. 24 апреля в расположенном в столичном районе Апгучжон кинотеатре CGV состоялась пресс-конференция, на которую прибыли режиссер картины, исполнители главных ролей Ю А Ин, Стив Ён, а также актриса Чон Чжон Со. Фильм «Горение» повествует о внештатном сотруднике дистрибьютерской компании, который случайно встречает знакомую соседку со школьных лет. Девушка знакомит его со своим сомнительным знакомым, после чего посвящает главного героя в один большой секрет. «Как всегда перед премьерой я очень сильно волнуюсь и переживаю. В этот раз тоже. Стоить выделить, что фильм «Горение» будет повествовать зрителю другим способом , поэтому у меня большие надежды на эту картину», - сказал Ли Чхан Дон на пресс-конференции. Впервые фильм будет показан на Каннском кинофестивале. Корейская премьера назначена на 17 мая 2018 года.