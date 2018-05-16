Новая подгруппа «Харт харт»

26 апреля женский музыкальный коллектив «Харт харт» (하트 하트) выступил на сцене музыкальной передачи «Эмнет Каунтдаун» (Mnet Countdown) телеканала Mnet. В тот день группа исполнила композицию о томительном ожидании любимого человека «Начался переполох» (난리가 난리가 났네). «Харт харт» состоит из Тхэ Ха, Сэ Хён и Ко Ун, и является подгруппой состоящей из шести участниц группы Berry Good. Таким образом поклонники Berry Good могут увидеть другую стороны своей любимой группы, если основной состав Berry Good имеет более милый и непринужденный стиль, то «Харт харт» будет намного сексуальнее и провокационнее. Продажи нового сингла «Начался переполох» стартуют 27 апреля в 18:00 по местному времени.