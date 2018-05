Певец Хван Чхи Ёль записал новую песню

24 апреля певец Хван Чхи Ёль представил на суд слушателей свой второй мини-альбом «Будь мной» (Be Myself) с заглавной композицией «Звезда, ты» (별, 그대). До этого последней работой певца был цифровой сингл «Хочу повернуть» (되돌리고 싶다), выпущенный в ноябре 2011 года. «Эта песня хороша для прослушивания в любое время года. Я сам принял участие в написании слов, и когда писал, думал о дорогих фанатах. Для меня «Звезда, ты» - это они», - сказал певец. В новый альбом также вошли композиции «Ты моя звезда» (You're My Star), «Если вернется любовь» (사랑이 돌아오면), «Надо быть счастливой» (행복해야해), «Цветок» (Flower), написанная Хван Чхи Ёлем «Я вернусь» (돌아올거야) и «Да это вы» (그대라구요). 24 апреля артист встретился с фанатами в рамках шоу-кейса «Будь собой» (Be Yourself), первого в своем роде с момента его дебюта в 2007 году. В тот же день в 18:00 он выпустил альбом «Будь мной».