Кан Нам идет на поправку

Певец и телеведущий Кан Нам, пострадавший в результате автомобильной аварии, идет на поправку. 1 мая он опубликовал в личном инстаграме снимок, подписав его словами: «Я быстро поправляюсь. Большое спасибо всем, кто за меня переживал. Берегите себя в дороге». На опубликованном снимке Кан Нам одел медицинскую маску белого цвета и выглядел относительно здоровым. Напомним, 28 числа прошлого месяца Кан Нам попал в аварию, когда направлялся в город Чхончжу провинции Чхунчхонбук-до на съемки очередной телевизионной программы. Сразу после инцидента знаменитость отвезли в госпиталь при Университете Чхунбук, однако позже его перевезли на дополнительные обследования в Сеульский госпиталь Святой Марии из-за болей в голове и шее. Известно, что в больнице Кан Нама навещал певец Тхэ Чжин А, с которым Кан Нам не раз выступал на сцене и в тот день должен был участвовать в съемках, до которых так и не доехал. Вместе с Тхэ Чжин А он записал дуэтом композицию «Капитан» (장지기장).