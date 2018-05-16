Чан Дон Гон на съемочной площадке «Форс-мажоров»

На днях в Сети были замечены снимки известного корейского актера Чан Дон Гона, разгуливающего в стильном костюме по съемочной площадке сериала «Форс-мажоры» (슈츠/Suits), в котором он играет главную роль. В сериале Чан Дон Гон исполняет роль жутко харизматичного адвоката Чхве Ган Сока из адвокатской конторы «Кан&Хам» (переводится как «Си&Ла». - прим. редакции), за маской которого живет добродушный и мягкий человек. Члены съемочной группы говорят, что благодаря энергии и любви актера к своей работе на экране появится безупречный герой Чхве Ган Сок. Сериал «Форс-мажоры» - это история о легендарном адвокате лучшей в Корее адвокатской фирмы и о фальшивом новом сотруднике с гениальной памятью. Сериал телеканала KBS транслируется каждую неделю по средам и четвергам в 22:00 вечера.