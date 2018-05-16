Актриса Пак Хан Бёль стала мамой

Последние пять месяцев, начиная от внезапного объявления о замужестве и заканчивая рождением ребенка, были у актрисы Пак Хан Бёль очень плодотворными. 30 апреля официальный представитель актрисы заявил, что в этот день у нее родился сын. В ноябре 2017 года перед показом последней серии сериала, в котором Пак Хан Бёль играет мать, актриса объявила о своей беременности. «Мы с будущим папой нашего малыша уже официально расписались. Вместо пышного торжества у нас было простое мероприятие», - сказала актриса. Известно, что ее избранником стал специалист по финансам, далекий от шоу-бизнеса. Молодые люди знакомы на протяжении трех лет, а в начале прошлого года они начали отношения. «Став женой и мамой, я осознала, как же сильно изменилась моя жизнь. Однако это не повлияет на мою актерскую карьеру, я буду также вкладывать в работу все свои силы. Очень надеюсь на теплую поддержку», - добавила актриса.