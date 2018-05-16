Девушки из группы GFRIEND закончили отдыхать

Участницы женской группы GFRIEND поделились впечатлениями о предстоящем возвращении на сцену. Общение с фанатами произошло 30 апреля со сцены Yes24Live Hall, расположенном в сеульском районе Кванчжан-дон, где группа давала первый после перерыва шоу-кейс. «На самом деле может показаться, что это был недолгий перерыв. Но для нас перерыв был достаточно долгим. В течение семи месяцев у нас была возможность хорошенько подготовиться и проделать качественную командную работу», - сказали участницы. В тот же день в 18:00 по местному времени GFRIEND представили на онлайн-площадках шестой по счету мини-альбом «Время для лунной ночи» (Time for the moon night) с заглавной песней «Ночь» (밤). Слова песни повествуют о юной девушке, думающей о любимом человеке. Характер композиции не лишен чувственности и серьезных переживаний, однако не является печальным. Всего в мини-альбом вошли восемь записанных в жанре баллады, панк и других жанрах композиций.