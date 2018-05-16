Новый фильм Пак Ён У

Актеры Пак Ён У и Чо Ын Чжи встретятся на съемочной площадке. 9 мая по сообщению нескольких источников из мира кино, Пак Ён У и Чо Ын Чжи были утверждены на главные роли в фильме «Ппангу» (빵구) режиссера Ха Юн Чжэ. «Ппангу» расскажет историю владельца автомастерской и его жены, а режиссером картины станет сам Ха Юн Чжэ, снявший когда-то фильм «Обещание весенним днем» (봄날의 약속). Напомним, этот фильм был официально приглашен на международный кинофестиваль Clermont – Ferrand. Это будет первой киноработой Пак Ён У впервые за последние два года, от этого интерес к новому фильме только возрастает. Его партнершей по съемкам станет актриса Чо Ын Чжи, исполнившая сильные роли в «Роман об убийстве» (살인소설), «Чертовка» (악녀), «Это я убийца» (내가 살인범이다), «Бегущий человек»(런닝맨) и др.