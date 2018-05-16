Чжун Кей из 2РМ идет служить

8 мая 2018 года участник группы 2РМ по имени Чжун Кей (настоящее имя: Ким Мин Чжун) перед уходом в армию написал от руки письмо, адресованное всем своим поклонникам. Письмо было опубликовано на официальном фан-сайте группы 2РМ. «Я уже совсем скоро отправляюсь служить, я не мог встретиться с вами лично и поэтому пишу письмо. Несмотря на то, что в письме я не могу передать все свои чувства, я надеюсь, что вы хоть чуть-чуть поймете меня», - гласило послание. Чжун Кей не обошел стороной инцидент с вождением в нетрезвом виде, который случился в феврале этого года, со словами: «Я не буду так больше распускаться и приложу максимум усилий, дабы мне не было стыдно за самого себя». В тот день его продюсерская компания JYP Entertainment заявила, что артист отправится на службу без лишнего шума, дата и место держится в секрете, и поэтому они просят у поклонников понимания.