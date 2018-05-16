Группа BTS возвращается 18 мая 2018 года

Известная мужская группа BTS опубликовала 7 мая на своем официальном канале в ютьюбе LOVE YOURSELF 轉 Tear 'Singularity' Comeback Trailer. Также как и один из участников Чжи Мин, выступавший в качестве главного героя интро ‘Serendipity’ предыдущего альбома, так и Ви стал главным героем интро ‘Singularity’ для нового альбома. Ви вместе с танцевальной командой проделали большую работу, продемонстрировав идеально синхронизированные движения. «Я проснулся от глубокого сна, чужие звуки, я закрываю уши, но не могу заснуть, у меня постоянно болит горло, я укутался, но у меня нет голоса, и сегодня тоже я слышу те звуки», - гласят строки из трейлера. На 18 мая BTS назначили дату релиза своего нового альбома LOVE YOURSELF 轉 Tear. Стоит добавить, что после возвращения группа выступит на церемонии награждения американской музыкальной премии Биллборд - 2018.