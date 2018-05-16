Ли Чжун Ги снова снимается у Ким Чжин Мина

Одиннадцать лет спустя Ким Чжин Мин и актер Ли Чжун Ги снова будут работать на одной съемочной площадке. Удастся ли им превзойти успех сериала «Время пса и волка» (개와늑대의시간), который в свое время приковал сотни тысяч зрителей к экранам? 8 мая 2018 года в столичном районе Ёндынпхо состоялась пресс-конференция нового сериала телеканала tvN «Беззаконный адвокат» (무법변호사), сценарий к которому написал писатель Юн Хён Хо. В сериале главные роли исполнят Ли Чжун Ги, Со Е Чжи, Ли Хе Ён, Чхве Мин Су и другие известные актеры. «Я был очень благодарен режиссеру Ким Чжин Мину за предложение. Я тогда подумал, что в этом сценарии есть кое-что цепляющее. За разговором мне показалось, что было бы замечательно сыграть главного героя, Ким Чжин Мин признался мне, что поначалу был против моей кандитатуры. «Если Чжун Ги не сможет переиграть успех «Время пса и волка», что тогда будет?», - переживал он. Мы много беседовали по этому поводу, и я подумал, что смогу в этот раз еще лучше вжиться в новую роль», - поделился Ли Чжун Ги. Первая трансляция сериала состоится 12 мая в 21:00 по местному времени.