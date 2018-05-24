Актер Ли Чжон Сок и актриса Ким Чжи Вон утверждены на главные роли. 15 мая Daily Sports стало известно, что Ли Чжон Сок и Ким Чжи Вон встретятся на одной съемочной площадке сериала «Еще увидимся» (씨유어게인/See You Again) производства компании Netflix. «Еще увидимся» будет повествовать о расставшихся молодых людях, которые никогда не думали о воссоединении. Кроме этого в сериале будет много различных ситуаций и любовных переплетений. Ли Чжон Сок исполнит роль драматурга и постановщика спектаклей Хан Сон Чжэ, доброго и мягкого человека, однако не лишенного амбиций и упрямства. Ким Чжи Вон воплотит на экране генерального директора хедхантер-компании Ким Чжун Хи, для которой процент от выручки важнее мужчин, жизнь равносильна выбору и сосредоточенности, а бизнес важнее семейной жизни. Героиня реалист, осознающий невозможность достичь и счастья, и успеха, и любви и красивой внешности одновременно. Генеральное чтение сценария состоится 19 мая 2018 года.