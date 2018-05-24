Группа Girlfriend на первых местах

Женская группа Girlfriend завоевала первые строчки в шести крупшнейших в Корее музыкальных передачах. В транслировавшейся 13 мая передаче «Инкигаё» (인기가요) девушки из Girlfriend заняли первое место, исполнив новый хит «Ночь» (밤). Несколькими днями ранее они оказались на первом месте в передачах ‘Music bank’ от телеканала KBS, ‘The Show’ от SBS MTV, ‘Show! Champion’ от MBC Music, ‘Countdown’ от Mnet и‘Show! Music Core’ от MBC. Таким образом они стали первыми в 2018 году артистами, которым удалось сделать подобное. До этого попасть на первое место в шести крупшнейших музыкальных передачах страны им удавалось два раза: с хитами «Сквозь время» (시간을 달려서) и «Ты и я» (너 그리고 나). Новая песня «Ночь» несет в себе смысл названия альбома «Время для лунной ночи» (Time for the moon night), в композиции поется о молодых девушках, которые думают о любимом человеке с наступлением темного времени суток и раннего утра.