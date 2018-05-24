Актер Пак По Гом появится в новом сериале

Актер Пак По Гом возвращается на экран. 16 мая газета Daily Sports сообщила, что Пак По Гом исполнит главную роль в сериале с рабочим названием «Мой парень» (남자친구). Его главный герой, обычный молодой человек по имени Ким Чжин Хёк находится в поиске работы в большой компании, одновременно подрабатывая на продуктовом складе и в ресторанном дворике торгового центра. Однако несмотря на усилия, один за другим ему приходят письма-отказ. На накопленные деньги герой улетает путешествовать на целый год, где встречает одну девушку. Сериал «Мой парень» покажет историю девушки, у которой на первый взгляд есть абсолютно все, и обыкновенного парня, чья встреча была уготовлена судьбой. Это будет первой телеработой для Пак По Гома после роли в сериале телеканала KBS 2 «Нарисованный облаком лунный свет» (구르미 그린 달빛), вышедшем в 2016 году.