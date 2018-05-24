Джессика на Каннском кинофестивале

15 мая певица и предприниматель, а также бывшая участница известной корейской группы Girls’ Generation по имени Джессика впервые в жизни прошлась по красной ковровой дорожке Каннского международного кинофестиваля. Таким образом она стала первой из участниц корейских женских поп-групп, которая удостоилась такой чести. В тот день Джессика посетила мероприятие на ковровой дорожке по случаю премьеры фильма «Хан Соло: История Звездных войн». На артистке было пышное и длинное платье от Ralph & Russo бледно-розового цвета, а также роскошные ожерелье и серьги. «Джессика является звездой в Азии, поэтому она получила специальное приглашение», - сказал один из приближенных к ней источников. В настоящее время Джессика активно продвигается на международный рынок, недавно она подписала контракт с американским агенством UTA (United Talent Agency), так что скоро ее можно будет увидеть в зарубежных проектах.