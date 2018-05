Wanna One приготовили новый альбом

22 мая мужская группа Wanna One опубликовала обложку нового специального альбома 1÷χ=1(UNDIVIDED) с заглавной песней «Включи» (켜줘 (Light)). Эта композиция продемонстрировала зрелость Wanna One и продолжила историю о любви. Если песня «Энергетический» (에너제틱) была посвящена первой встречи, то песня «Красивая» (Beautiful) была о нем и ней до встречи, когда они нуждались друг в друге. В свою очередь «Я вам обещаю» (약속해요 (I.P.U.) – это песня, в которой он обещает ей золотые времена. После релиза специального альбома Wanna One открывают концертом свой первый мировой тур под названием Wanna One World Tour-ONE : THE WORLD. В течение трех месяцев группа будет гастролировать по странам, разрушая границы и говоря на одном языке музыки.