Премьера фильма с Ким Ин Квон и Сон Дам Би

Комедия «Предательская роза» (배반의 장미) выйдет на экраны корейских кинотеатров в августе 2018 года. Каждый из трех главных героев фильма считает свою жизнь самой унылой и убогой, им хочется много чего сделать в жизни, но все трое и еще одна очень красивая молодая женщина решают вместе отправиться в иной мир, создав для этой цели кружок по интересам. Главные роли фильма исполнят актеры Ким Ин Квон, Сон Дам Би, Ким Сон Чхоль, Пак Чхоль Мин и другие. В режисеерском кресле оказался известный режиссер рекламных роликов Пак Чжин Ён, для которого «Предательская роза» станет первым коммерческим фильмом. На опубликованном 22 мая официальном снимке фильма показаны куда-то идущие главные герои фильма по прозвищу «Последний фейрверк», «Неудавшаяся жизнь» и «Счастье в оценках».