Дебют нового дуэта «Кхан»

23 мая в концертном зале «Мув холл» (MUV Hall) состоялся шоу-кейс дуэта «Кхан». Участницы дуэта, Чон Мин Чжу и Ю На Ким поделилилсь в тот день впечатлениями по этому поводу. «Это первый после дебюта шоу-кейс в моей жизни, поэтому я очень волнуюсь. Когда вы отправляетесь на кастинг, то сразу появляется сильное давление. Но сейчас со мной мой верный партнер по группе, поэтому все будет хорошо», - сказала со сцены Ю На Ким. «Мы обе реально дрожим от волнения. Но сейчас начнется наша песня, и мы хотим исполнить ее для вас как можно лучше», - добавила Чон Мин Чжу. В тот же день в 18:00 по местному времени на онлайн-сайтах началась продажа их первого цифрового сингла под названием «Я твоя девушка?» (아임 유어 걸?). Это написанная в стиле R&B композиция с хип-хоп битом и трендовой электронной музыкой в среднем темпе. Напомним, Чон Мин Чжу и Ю На Ким участвовали в кастинге, по окончании которого было решено сформировать новую группу из двух артисток.