Backstreet Boys встретились с BTS

Кумиры 90-ых, всемирно известная группа Backstreet Boys опубликовала на своем официальном аккаунте Instagram снимок с корейской мужской группой BTS. Подпись под снимком гласила: «BTS + BSB = BTSB. Фанаты BTS». Снимок привлек внимание многих поклонников артистов. Эта встреча имела предпосылки, так как еще в феврале 2018 года Backstreet Boys рассказали, что им очень нравится корейская группа. 18 мая BTS представили третий регулярный альбом LOVE YOURSELF 轉 Tear, завоевав первые места всех топовых чартов Кореи. 20 мая группа выступила на церемонии 2018 Billboard Music Award, прошедшей в американском Лас-Вегасе.