Новая развлекательная передача

29 мая в отеле GLAD, расположенном в сеульском районе Ёидо, состоялась пресс-конференция новой развлекательной передачи телеканала KBS 2 под названием «А это где??» (거기가 어딘데??). В тот день на мероприятие прибыли продюсер Ю Хо Чжин, а также сами участники Чи Чжин Хи, Чха Тхэ Хён, Пэ Чон Нам и Чо Сэ Хо. «А это где??» - новый формат передач о путешествиях, в которой участники лицом к лицу сталкиваются со всей мощью и красотой великой природы. В апреле 2018 года четыре участника уже побывали в пустыни на территории Омана. «У нас было много трудностей, и это хорошо будет показано в передаче. Днем температура поднималась до 50-ти градусов, поэтому до 2 часов обеда снимать было невозможно. Вылетая, мы ожидали, что попадем в интересную среду, а после начала съемок уже понимали, что что-то пошло не так. Ночью мы спали под тентом, сами готовили фаст-фуд», - сетовал продюсер Ю Хо Чжин. Первая трансляция передачи «А это где??» состоится 1 июня, передача будет транслироваться каждую пятницу в 23:00.