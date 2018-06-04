IU на первом месте в рейтинге рекламных моделей

Певица IU заняла первое место в майском рейтинге самых востребованных рекламных моделей. 27 мая исследовательский центр изучения репутации корейских корпораций заявил, что по результатам исследования рейтинга различных брендов, в категории «Рекламные модели женского пола» за май 2018 года первое место заняла певица IU, второе место заняла олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Ким Ён А, а третье место певица и актриса Соль Хён. Результаты основываются на использовании большого количества информации о брендах и анализе действий потребителей, также берутся во внимание такие показатели как рейтинг в социальных сетях, передача информации о товаре от одного потребителя к другому, репутация в медиа-пространстве и др. В первую десятку майского рейтинга вошли также Сон Е Чжин, Айрин, Чо Бо А, Юн А, Тхэ Ён, Хан Чхэ А и Хе Ри.