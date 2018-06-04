Сон Хе Гё и Пак По Гом готовятся к съемкам

После двухлетнего перерыва актриса Сон Хе Гё и актер Пак По Гом сыграют главных героев в новом сериале «Парень» (남자친구). Об этом информационному агентству Daily Sports стало известно 28 мая от одного источника из съемочной группы. Сон Хе Гё исполнит роль Чха Су Хён, дочери депутата национальной ассамблеи, который затем стал мэром города, а затем лидером политической партии. Героиня сразу после окончания университета выходит замуж за второго сына владельца мощной корпорации, с которым не хотела бы связать свою жизнь. Для матери она является всего лишь одной красивой картинкой об идеальных представлениях о жизни. А для своего амбициозного отца она жертвует личной жизнью. Не выдержав давления, Чха Су Хён разводится и наживает себе ворох проблем. Пак По Гом исполнит роль обыкновенного молодого мужчины без особых талантов, который находится в поисках работы и при этом умудряется подрабатывать в нескольких местах: начиная от магазинного склада, заканчивая ресторанным двором в торговом центре. Получив только письма об отказе в работе, он на накопленные деньги уезжает в другую страну, где встречается с одной женщиной. Уже скоро состоится кастинг на второстепенные персонажи, а после начнется чтения сценария и непосредственно съемки.