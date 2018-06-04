BTS заняли первое место в Билборде

По данным Биллборда от 27 мая, корейская группа BTS завоевала первую строчку в самом главном чарте альбомов Billboard 200 Chart со своим третьим регулярным альбомом LOVE YOURSELF 轉’Tear’. Впервые к-поп артистам удалось достичь столь высоких результатов. Известно, что сами участники группы поставили цель достичь этого. Выпустив новый альбом, BTS безусловно заняли первые места во всех известных чартах Кореи, а после отправились покорять другие страны. Альбом поднялся на первую строчку чарта iTunes Top Album в 65-ти странах мира. Напомним, 20 мая BTS удостоились награды Billboard Music Awards в номинацииTop Social Artist, подтвердив свою популярность во всем мире. В тот день они впервые выступили на сцене с композицией «Фальшивая любовь» (FAKE LOVE).