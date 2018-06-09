Вторая часть «Вместе с богами» скоро

Вслед за драмой в жанре фэнтези «Вместе с богами: преступление и наказание» (신과함께 – 죄와벌) на экраны кинотеатров выходит вторая часть под названием «Вместе с богами: последний 49-й суд» (신과함께 – 인과 연). 5 июня был опубликован официальный постер, на котором были изображены трое Смотрителей Загробного мира, стоящих на фоне темного неба и раскаленной земли. На этот раз фильм покажет события не только из современного мира, но и из древнего прошлого Смотрителей по имени Кан Рим, Ха Вон Мэк и Док Чхун. Первая часть «Вместе с богами: преступление и наказание» стало самым кассовым в истории азиатским фильмом на Тайване и вторым кассовым корейским фильмом в Гонконге. «Вместе с богами: глава об этом мире» выйдет на экраны в более чем ста странах мира. Дата премьеры в Корее назначена на 1 августа 2018 года.