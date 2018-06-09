Ли Ён Э в новой шпионской драме

Актриса Ли Ён Э исполнит главную роль в шпионской мелодраме «Ли Монг» (이몽) о временах японской оккупации. Премьера сериала состоится в 2019 году. 5 июня промоутерское агенство сериала объявило: «В следующем году исполняется 100 лет со дня основания Временного правительства. В связи с чем «Ли Монг» будет транслироваться по всему миру». Действия сериала будут разворачиваться на территории Кёнсона, Маньчжурии и Шанхая. Лидер секретной группы под названием «Героический корпус» Ким Вон Бон и женщина-хирург Ли Ён Чжин (роль исполняет Ли Ён Э), воспитанная японцами уроженка государства Чосон, окажутся в самой гуще событий, став секретными агентами Шанхайского временного правительства. На данный момент идет кастинг на роль Ким Вон Бона и других персонажей. Создатели сериала обещают высококачественный и захватывающий продукт.