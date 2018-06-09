Су Чжи и Ли Сын Ги появятся в одном сериале

Актриса Пэ Су Чжи и Ли Сын Ги утверждены на главные роли в новом сериале «Вагабонд» (배가본드/VAGABOND). Су Чжи исполнит роль секретного агента национальной разведывательной службы по имени Ко Хэ Ри, Ли Сын Ги исполнит роль каскадера по имени Чха Гон. Это будет второй совместной работой актеров после вышедшего в 2013 году сериала «Книга семьи Гу» (구가의 서), где они сыграли влюбленных. Режиссером сериала стане Ю Ин Сик, снявший такие известные сериалы, как «Гигант» (자이언트), «Воплощение денег» (돈의 화신), «Миссис коп» (미세스캅)», «Романтичный доктор Ким Са Бу» (낭만닥터 김사부) и многие другие, сценарий был написан писателями Чан Ён Чхолем и Чон Гён Сун. Генеральное чтение сценария состоялось 2 июня, после чего съемочная группа непосредственно приступила к съемкам.