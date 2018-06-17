Актриса Ли Си Ён приняла участие в Айс Бакет Челендже

Актриса Ли Си Ён приняла участие в акции Айс Бакет Челендж, призванное привлечь внимание к проблеме бокового амиотрофического склероза, которое в англоязычных странах называется болезнью Лу Герига. Обливаться водой со льдом она не стала, зато опубликовала номер банковского счета Фонда надежды Сыниль, подписав снимок словами: «Здравствуйте! Спасибо актеру Ким Тхэ Хуну за передачу эстафеты, меня зовут Ли Си Ён, и я принимаю участие в акции Айс Бакет Челендж. Прошу вас активно принимать участие в сборе средств для открытия новых больниц». Напомним, акция 2018 года началась с инициативы певца Шона, после чего многие корейские знаменитости начали принимать участие в кампании по сбору средств для открытия больниц, в которых будут лечиться и содержаться больные боковым амиотрофическим склерозом. На данный момент актриса Ли Си Ён снимается в сериале «Переступившие грань сорванцы» (선을 넘는 녀석들).