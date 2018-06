NUEST W выпустят космический альбом

12 июня мужская группа NU'EST W опубликовала стильный снимок треклиста их нового альбома WHO, YOU на своей официальной странице в социальной сети. В треклисте значатся заглавная песня «Дежавю» (Dejavu), а также «Сигнал» (Signal), «Полярная звезда» (북극성/Polaris), ylenoL, «Гравитация и луна» (중력달/Gravity&Moon) и «Тень» (Shadow). Примечательно, что «Дежавю» была записана в жанре латинский поп, новом для NU'EST W. Кумиры молодежи и любителей корейской поп-музыки всех возрастов приготовили интересный альбом, обещая выпустить его 25 июня 2018 года. 11 июня они представили 20-ти секундный ролик Prologue Clip в качестве предыстории их нового альбома. Онлайн-продажа WHO, YOU начнется 25 июня в 18:00 по местному времени во всех крупных музыкальных онлайн-магазинах страны.