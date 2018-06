Группа BLACKPINK выпустит первый мини-альбом

15 июня известная женская группа BLACKPINK выпустит свой первый с момента дебюта мини-альбом SQUARE UP. Об этом стало известно 12 июня после опубликования продюсерской компанией YG Entertainment тизера с участием всех девушек. Кроме того, в тот день на официальном сайте YG представили индивидуальные тизеры Дженни и Розэ, где артистки выгляди как всегда сногшибательно. «Сейчас я верю в свои силы и очень жду релиза. Я рада, что в этот раз мы с девчонками смогли записать хороший альбом, раскрывающий наш музыкальный стиль по-новому», - сказала Дженни. Другая участница группы Чи Су добавила: «В этот раз мы должны сделать еще более сильное и мощное представление, нежели раньше. Кажется, в этот раз мы работали над хореографией дольше обычного». В SQUARE UP вошли четыре композиции: заглавная песня DDU-DU DDU-DU, «Навсегда молодые» (FOREVER YOUNG), «Честно» (REALLY) и «Еще увидимся» (SEE U LATER). Над записью песен трудились хитмейкер TEDDY, а также 24, R.Tee и Bekuh Boom.