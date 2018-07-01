Хан Сок Кю снова сыграет короля Сэчжона

Актер Хан Сок Кю снова исполнит роль великого короля Сэчжона, создателя корейской письменности «хангыль». По информации источника из мира кино, Хан Сок Кю был утвержден на роль Сэчжона в фильме «Астроном» (천문) режиссера Хо Чжин Хо. Картина «Астроном» будет повествовать историю короля и сильнейшего ученого своего времени Чан Ён Силя, роль которого исполнит известный актер Чхве Мин Сик. Это будет уже третьей совместной работой двух актеров. Напомним, они играли на одной съемочной площадке в криминальном боевике с элементами комедии «Номер 3» (넘버3) и остросюжетном боевике «Шири» (쉬리) 1998 года. Чтение сценария состоится во второй половине года после окончания кастинга на второстепенные роли.