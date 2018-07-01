NU’EST W продемонстрировали первый тизер

Мужская группа NU’EST W, состоящая из участников по имени JR, Арон, Пэк Хо и Рэн, представила первый тизер музыкального клипа к песне «Дежавю» (Dejavu). 20 июня продюсерская компания Pledis Entertainment выложила на официальном канале группы в Youtube первый тизер к клипу, в котором центральной фигурой был Рэн. На фоне фиолетовых оттенков, погруженный в атмосферу загадочности Рэн томно смотрел в камеру и заставлял сердца десятков тысяч фанаток биться чаще. Становится крайне любопытно, какими персональными тизерами получатся оставшиеся? Продажи мини-альбома «Кто, Ты» (WHO, YOU) с заглавной песней «Дежавю» стартуют 25 июня в 18:00 вечера на онлайн-ресурсах. Альбом состоит из шести качественных композиций, а участники группы не раз заявляли, что вложили в него много сил и постарались показать своим слушателям новый уровень своих музыкальных способностей.