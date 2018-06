BLACKPINK набирает миллионы просмотров за несколько часов

Женская группа BLACKPINK покорила страну и отправилась в дальние страны. Конечно же BLACKPINK удалось захватить первые места всевозможных музыкальных сайтов и чартов Кореи, после чего они пошли дальше. В результате группа заняла верхние позиции чарта iTunes в 44 странах мира. Музыкальное видео к песне DDU-DU DDU-DU, опубликованное в Youtube, всего за 27 часов набрало 40 миллионов просмотров! Видео попало в тренды десятков стран мира, включая Россию. Несмотря на годичный перерыв в карьере BLACKPINK с шумом и треском ворвались в мир музыки, чтобы доказать, кто здесь правит балом. Напомним, 15 июня четыре очаровательные участницы Дженни, Чи Су, Лиса и Розэ представили миру свой первый мини-альбом Square Up, в который помимо DDU-DU DDU-DU вошли композиции FOREVER YOUNG, REALLY, а также SEE U LATER.