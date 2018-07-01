Первое место у телеканала KBS

Телеканал KBS занял первое место среди транслирующих Чемпионат мира по футболу 2018 в России корейских телеканалов. В день открытия Чемпионата 14 июня, когда состоялся первый матч между сборными России и Саудовской Аравии, прямую трансляцию из московского стадиона «Лужники» вели три крупнейшие корейские вещательные компании – KBS, MBC и SBS. На следующий день аналитическое агенство «Нильсен Корея» опубликовало рейтинг просмотров матча по всей стране, который выглядел следующим образом: KBS 3,3%, MBC 2,9% SBS 2,7%. В день открытия мирового первенства по футболу борьбу начали также комментаторы спортивного события. Зрители KBS слышали голоса спортивного комментатора Ли Гын Хо и гостя программы, бывшего футболиста Ли Гван Ёна. В течение тридцати трех дней и до самого закрытия Чемпионата в корейском телевизионном мире тоже пройдут ожесточенные бои за первое место в рейтинге.