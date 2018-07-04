Названы имена на роли картежников

Актер Рю Сын Бом утвержден на роль в драматическом фильме «Шулер: десница Божья-3» (타짜3). Об этом 27 июня сказал режиссер фильма Квон О Гван в интервью газете Donga.com. Один из источников производственной кинокомпании подтвердил слова режиссера. Также он заявил, что рассматривающий предложение актер Пак Чон Мин также готов приступить к съемкам в фильме. Первая часть фильма «Шулер» с Чо Сын У в роли профессионального картежника по имени Го Ни вышла в 2006 году и стала настоящим хитом прокатов. Продолжение «Шулер: десница Божья» вышло в 2016 году, где главным героем стал племянник Го Ни по имени Тэ Гиль (роль исполнил актер и исполнитель T.O.P., участник известной группы BIG BANG). Действия третьего фильма разворачиваются вокруг сына одного из старых героев, попавшего в щекотливую ситуацию из-за крупных долгов. Парень долго не думал и решил провернуть грандиозную игру.